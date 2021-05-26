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Giriş Tarihi: 26.5.2021 07:51 Son Güncelleme: 26.5.2021 07:51

ve kaçta kapanıyor? PTT şubeleri bugün kaça kadar açık? PTT güncel çalışma saatleri 2021

PTT kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? PTT şubeleri bugün kaça kadar açık? PTT güncel çalışma saatleri 2021

Vatandaşların kargo, evrak transferi, fatura ve çeşitli ödemeler için yoğun olarak ziyaret ettiği PTT şubeleri çalışma saatleri merak ediliyor. Kademeli normalleşme sürecinde açılan, kapalı kalan ve çalışma saatleri değişen yerler arasında PTT de sorgulanıyor. Hafta içi , kapanıyor, ne gibi sorularla bu konu inceleniyor. İşte PTT şubeleri kaça kadar açık sorusunun yanıtı ve normalleşmede PTT güncel çalışma saatleri 2021.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), normalleşme döneminde en çok merak edilen kurumlar arasında yerini aldı. Vatandaşların gün içinde sık sık ziyaret ettiği ve en aktif devlet kurumlarından biri olan PTT, Hafta içi PTT kaçta açılıyor, kapanıyor, PTT öğle arası saatleri ne gibi sorularla araştırılıyor. PTT şubeleri kaça kadar açık sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, işlemlerini ertesi güne kalmadan halledebilmek ve mesai saatlerine yetişebilmek için araştırma yapıyor. İşte normalleşmede PTT güncel çalışma saatleri 2021.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Ülkemizin posta örgütü olarak faaliyet gösteren PTT, yurdun 81 ilindeki binlerce şubesiyle vatandaşın para yatırma, fatura ödeme, evrak postalama ve benzeri işlerine destek veriyor. Tam kapanma sürecinin ardından çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlardan biri olan PTT açılış ve kapanış saatleri ile inceleniyor. Normalleşmede PTT güncel çalışma saatleri değişti.

PTT ÖĞLE ARASI SAATLERİ 2021

PTT şubeleri 12:30'da öğle arası veriyor. 1 saatlik aranın ardından 13:30'da çalışmaya devam ediyor. Bu süre zarfında kapılarını kapatıyor ve 1 saat boyunca hizmet vermiyor.

PTT CUMARTESİ - PAZAR AÇIK MI?

Cumartesi günü yalnızca belirli bölgelerdeki merkez PTT şubeleri 13:30'a kadar hizmet vermektedir. Geri kalan PTT şubeleri Cumartesi ve Pazar tam gün kapalıdır.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

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PTT kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? PTT şubeleri bugün kaça kadar açık? PTT güncel çalışma saatleri 2021
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