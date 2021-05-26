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Giriş Tarihi: 26.5.2021 18:28

Belediyesi ile çocuklar mutlu, anneler huzurlu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Haliliye Belediyesi ile çocuklar mutlu, anneler huzurlu

Belediyesi tarafından Ahmet Yesevi Mahallesinde hizmete sunulan millet evinde, kadınlar hem meslek öğreniyor hem de çocukları kreşte gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alıyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimlerin açılmasıyla birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kadınlara yönelik Ahmet Yesevi Mahallesinde hizmete sunulan millet evinde, çeşitli branşlarda yürütülen kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.

Okuma yazma, kuaför, el sanatları ve dikiş nakış branşlarında açılan kurslarda kadınlar meslek öğrenirken, çocukları da merkezde bulunan kreşte hem eğleniyor hem de gelişimlerine uygun eğitimler alıyor. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim ve kreş hizmetleri, bölge sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

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Haliliye Belediyesi ile çocuklar mutlu, anneler huzurlu
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