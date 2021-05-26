Haliliye Belediyesinden online ödeme kolaylığı

2021 yılı Emlak, İlan- Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemelerinde 31 Mayıs'ın son gün olduğunu hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerin yapılması konusunda bilgilendirmede bulundu. Mükellefler, cezalı duruma düşmemek için 31 Mayıs'a kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki veznelerden, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi altındaki vezneden, Haliliye Tapu Müdürlüğü binasındaki vezneden, toplanma merkezi karşısındaki veznelerden veya Ahmet Bahçivan İş Merkezi altındaki vezneden ödemelerini yapabilir.

Vatandaşa online ödeme kolaylığı İnternetten ödeme yapmak isteyen mükellefler ise "https://www.haliliye.bel.tr" adresinden 'T.C. Kimlik No ile Tahsilat' bölümünden gerçekleştirebilir.