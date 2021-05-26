Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Her seferinde şikâyetini çekti
Giriş Tarihi: 26.5.2021

Her seferinde şikâyetini çekti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Her seferinde şikâyetini çekti
ANTALYA Alanya'da, kepçe operatörü eşi Mesut Öztürk (30) tarafından çarşafla boğularak öldürüldükten sonra kepçe ile ormanlık alana gömülen 2 çocuk annesi Aslı Öztürk'ün (27) onlarca kez karakola gittiği ve her defasında yakınlarının baskısı ile şikâyetini geri çektiği ortaya çıktı. Aslı Öztürk'ün cenazesini Adli Tıp'tan alan yakını Fatma Gencer, "Eşinden sürekli şiddet görüyordu. Hep şikâyetinden vazgeçiriliyordu" dedi. Mesut Öztürk'ün eşinin cesedinin bulunmaması için 3 metre derine gömdüğü de belirlendi. Öztürk'ün, eşinin evi terk ettiğini söyleyip kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Her seferinde şikâyetini çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA