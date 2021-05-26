Her seferinde şikâyetini çekti

ANTALYA Alanya'da, kepçe operatörü eşi Mesut Öztürk (30) tarafından çarşafla boğularak öldürüldükten sonra kepçe ile ormanlık alana gömülen 2 çocuk annesi Aslı Öztürk'ün (27) onlarca kez karakola gittiği ve her defasında yakınlarının baskısı ile şikâyetini geri çektiği ortaya çıktı. Aslı Öztürk'ün cenazesini Adli Tıp'tan alan yakını Fatma Gencer, "Eşinden sürekli şiddet görüyordu. Hep şikâyetinden vazgeçiriliyordu" dedi. Mesut Öztürk'ün eşinin cesedinin bulunmaması için 3 metre derine gömdüğü de belirlendi. Öztürk'ün, eşinin evi terk ettiğini söyleyip kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı.