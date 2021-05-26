İETT 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mayıs ayı 2'nci bileşimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde İBB Meclisi 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplandı. Mecliste İETT 2020 yılı Faaliyet Raporu ele alındı.

Faaliyet Raporunu meclise sunan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT'nin 2020 yılında 2 bin 154 özel halk otobüsü, 930 İstanbul Ulaşım A.Ş. aracı ve 3 bin 288 İETT otobüsü olmak üzere toplam 6 bin 372 araçla hizmet verdiğini söyledi.

Bilgili, İETT'nin son 10 yıl içerisindeki bilet fiyatlarının enflasyon ve döviz kuru karşısında gerilediğini ifade ederek, İstanbul'da şu anki şehir içi bilet fiyatlarının yetersiz olduğunu belirtti.

Yolculuk sayıları hakkında da bilgiler paylaşan Bilgili "2020 yılında toplam 800 milyon yolcuya 16 buçuk milyon sefer ile hizmet vererek 460 milyon kilometre yol kat ettik. Pandemi nedeniyle İETT'nin yıllık yolculuk sayısı 2019 yılına göre 573 milyondan 353 milyona düşerek yaklaşık yüzde 40 azaldı. Yolculuk sayılarındaki düşüşe bağlı olarak yolculuk gelirleri de pandemi öncesinde yapılan iyileştirmeye rağmen yaklaşık yüzde 30 düşmüştür" dedi.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI İÇİN RAPOR ONAYLANDI

Konuşmaların ardından Kalaycı, İETT Genel Müdürlüğü 2020 Faaliyet Raporunun 95 kabul oyuna karşılık 152 ret oyu aldığını bildirdi.

Kalaycı, belediye kanununa göre yetersiz bulunmakla birlikte ret oylarında 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için İETT 2020 Faaliyet Raporunun onaylandığını kaydetti.