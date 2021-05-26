İki sistemli çöp aracıyla tonlarca atık geri dönüştürüldü

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk defa Kayseri'de hizmet veren ikili sistemli çöp toplama aracıyla 1 yılda hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında örnek çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar; "Kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip araç ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa; Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlıyor. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Ayrıca bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

TONLARCA ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, tonlarca atığı geri dönüşümle hem ülke ekonomisine kazandırdıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre hazırladıklarını belirterek; "İkili toplama sistemli araç ile 1 yılda 978 bin 785 kg ambalaj atığı, 317 kg atık pil ve 4 bin 149 litre atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüştürdük" dedi.