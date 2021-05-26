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Giriş Tarihi: 26.5.2021 18:23

'da kısıtlama öncesi aynı tablo! kilit...

AA
İstanbul'da kısıtlama öncesi aynı tablo! Trafik kilit...

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki yoğunluğu saat 17.55'te yüzde 67 olarak ölçüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK KİLİT

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Ataşehir ile Sancaktepe arasında ve D-100 Karayolunda Kadıköy-Maltepe arasında trafik yoğunluğu gözlendi.

D-100 KARAYOLUNDA HER İKİ İSTİKAMETTE DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

D-100 Karayolunda ise her iki istikamette de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, Bahçelievler-Esenyurt, TEM Otoyolu Kağıthane-Gaziosmanpaşa arasında trafikte sıkışıklık görülüyor.

TRFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 67

İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 17.55'te yüzde 67 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da kısıtlama öncesi aynı tablo! Trafik kilit...
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