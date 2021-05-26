İstanbul'da kısıtlama öncesi aynı tablo! Trafik kilit...

D-100 KARAYOLUNDA HER İKİ İSTİKAMETTE DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

D-100 Karayolunda ise her iki istikamette de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, Bahçelievler-Esenyurt, TEM Otoyolu Kağıthane-Gaziosmanpaşa arasında trafikte sıkışıklık görülüyor.

TRFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 67

İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 17.55'te yüzde 67 olarak ölçüldü.