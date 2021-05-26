İstanbul'da panik anları: 5 katlı bina tahliye edildi



"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Çökme sonrası tahliye edilen binada yaşayan Tolga Altınöz isimli vatandaş, "Burası normalde inşaat alanıydı. Yaklaşık 1 haftadır çalışmalar devam ediyordu. Yan tarafında bulunan binanın duvarına doğru sanırım bir işlem yaptıkları esnada bir zorla olmuş ve çökme meydana gelmiş. Ben de bu binada oturuyorum. Tahliye işlemi oldu. Pandemi sürecinde birçoğumuz evden çalışıyorduk. Şu ne olacak bilemiyoruz. Mağdur olduk, üzgünüz" diye konuştu.