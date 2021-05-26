İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Melih Coşkun, hava almak için 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen Coşkun dengesini kaybederek balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun'un ölüm haberin alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Coşkun'un cansız bedeni, savcının incelemesi sonucu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.