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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:29

Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 2 kişi tutuklanırken, gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyonda 9 bin 381 kök kenevir bitkisi ve 13 gram kubar esrar ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 17-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında narkotik dedektör köpekleri ve drone desteğiyle uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Tire ilçesinde yapılan baskınlarda toplam 9 bin 381 kök kenevir bitkisi ve 13 gram kubar esrar ele geçirildi. Toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 2 kişi tutuklanırken, gözaltındaki 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü devam edildi.

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Jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
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