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Giriş Tarihi: 27.5.2021 02:01

’de özel hastanede çalışan kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadıköy’de özel hastanede çalışan kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü

’de adlı bir kadın, çalıştığı özel bir hastanede çocuklarının gözü önünde kocası tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, 18.30 sıralarında Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Güntay Mert, 8 ve 10 yaşında olan iki kızını çocuklarını boşanma aşamasında olan eşi Yudum Mert'in çalıştığı hastaneye göz tedavisi için getirdi. Bu sırada Yudum Mert ile Güntay Mert. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi karısı Yudum Mert'i bıçakla ağır yaraladı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı kadın, hastanede tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Yudum Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olay yeri inceleme ekipleri hastanede çalışma yaptı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy’de özel hastanede çalışan kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü
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