Kadıköy'deki kasklı hırsızlar kamerada

"SABAH GELDİĞİMDE MOTOR YOKTU"

İşletme ve motosiklet sahibi Nuri Şentürk, "Pazar günü akşamı saat 12.00'de işten geldim, motorumu park ettim iş yerimin önüne. Gece 02.00- 02.30 sıralarında iki tane şahıs geliyor, alıyor ve götürüyor direksiyonunu kırarak motoru. Tam burada oluyor, motoru buraya park ediyorum, kilitliyorum, gidiyorum. Sabah geldiğimde motor yok" dedi.