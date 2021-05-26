Kafası bidona sıkıştı ama şanslıydı! Yol kenarında fark edildi, öğretmenler tarafından kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy yolu üzerinde kafası bidona sıkışan köpek, yoldan geçmekte olan okul müdürü Sadettin Cevheroğlu ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yolda araçla seyir halindeyken yol kenarında fark ettikleri yardıma muhtaç köpeğe duyarsız kalmayan Cevheroğlu, "Köyden merkeze doğru giderken yol kenarında bir köpeğin kafasında bir bidonla, arabadan uzaklaşarak ve kaçarak gittiğini gördük. Bizim arkadaşlarla fark ettikten sonra hemen durmasını istedik. O da fark etti zaten hemen aracı durdurduk. Biz ona yaklaşmaya çalışırken köpek baya bir korkuyordu çünkü biz onu baya bir kovaladık. En son buğday tarlasına girerken yakaladık. Arkadaşlarla onu tutup yola doğru getirdik. İlk başta köpeğe zarar vermemek için çok zorlamıyorduk. Biz bidonu kesmeyi hatta önce veterinere falan götürmeyi düşündük. Bidonun uç kısımları kalındı kesemedik. Sonra bir şekilde bidonu kafasından çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Yardıma ihtiyacı olan bir canlıya duyarsız kalmayarak yardım eden öğretmenler o anları sosyal medyada paylaşarak insanlara örnek oldular. Hayvanlara merhamet etmenin insanlara merhamet etmek kadar değerli olduğunu söyleyen Cevheroğlu, "İyilik paylaştıkça çoğalır. Bu tür şeyleri paylaşmak gerçekten bir çok insana örnek olabileceğini düşünüyorum." dedi.