Kalp zarından nefes borusuna yama

Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir hastanın nefes borusuna kendi kalp zarından alınan parçayla yama yapıldı. 60 yaşındaki Asiye Ateş'e, 40'lı yaşlarda bağışıklık sistemini ilgilendiren ve dünyada ender görülen, kıkırdak yapısını bozan bağışıklık sistemi hastalığı olan "Relapsing polikondritis" tanısı konuldu. Ateş'in, vücudundaki kıkırdaklarında meydana gelen tekrarlayan ağrılar sonucu kıkırdakların yapısı bozuldu. Hastalık, kulak, burun, göz, hava yolları, kalp ve iskelet sistemi gibi yapıları etkilediğinden çeşitli komplikasyonlara neden oluyordu.Vücudun her bölgesindeki kıkırdaklar hastalıktan etkileniyor ve tekrarlayıcı olarak kıkırdak yapısı bozuluyordu. Göğüs Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, dünyada örneği olmayan bir yöntemle kendi kalp zarından alınan parçayla nefes borusuna yama yaptı. Bu şekilde nefes borusu genişletilerek nefes alması sağlandı.Ateş ameliyatın ardından "Her şey nefesle mümkün. Çok şükür bu operasyonla rahat bir nefes aldım" dedi. Prof. Dr. Kutlu ise şunları söyledi:Nefes ve hava yollarımızda da bol miktarda kıkırdak olduğu için bu hastalığın bir bölümünde solunum sistemine ait birtakım şikâyetler ortaya çıkmakta ve hastalar bu şikâyetler ortaya çıktıktan sonra 5 yıl içerisinde yüzde 70 oranında kaybedilmektedir. Yılda her 10 milyon nüfus başına 7 kişiye bu tanı konulmaktadır. Hastamızın zaman içinde solunum sistemine bağlı şikâyetleri başlamış, bronkoskopik işlemler yapılmış fakat bunlardan fayda görmeyince nefes borusuna kalp zarını kullanarak yama yaptık.Nefes borusu ve hava yollarının kıkırdaktan oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Kutlu, "Hastalığın en çok etkilediği büyük hava yollarında genişlemeyi sağlayabildiğimiz için hastamızın şikâyetleri azaldı. Hava yolu, nefes borusu ve her iki bronşun kalp zarı kullanılarak tekrar şekil verilmesi anlamına gelen bir cerrahi müdahale yaptık. Bu operasyon Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyor" dedi.