Katil zanlısı sevgiliyi özel ekip arıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gece tüfekle öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile yengesi Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp morgundan alındı. Cinayeti işlediği düşünülen Tuğçe Duman'ın sevgilisi Furkan Apaydın (21) jandarma tarafından kurulan özel ekip tarafından aranıyor. Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameraları izleniyor. Kayıp sevgilinin Kayseri'de olduğu yönünde de bilgilere ulaşan özel ekibin bir bölümü, çalışmalarını bu bölgede detaylı bir şekilde sürdürüyor. Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan Furkan Apaydın'ın amcası İ.A. ile kuzeni M.A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Duman'ın annesi Hatice Kır, katilin bir an önce yakalanmasını istedi.