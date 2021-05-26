Katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ın Birlik Mahallesi'ne bağlı Karafatma mevki Tünel Üstü Sokak yükselen silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.

Olayda ağır yaralanan otomobildeki Ferdi Gebedek (36) ve Sercan K. (36), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sercan K, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ferdi Gebedek'in ameliyata alındığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.K ise polislerin sıkı takibi sonucunda gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, yakalanan şüpheli A.K emniyetteki ifadesinde eşi N.K.'nin kendisini aldattığı şüphesiyle konuşmak üzere Ferdi Gebedek ile bir araya geldiğini ve aldatma olayını doğrular gibi konuştuğu için kuzeni ile arkadaşını vurduğunu söylerken, N.K.'nin de üzerine ateş ettiğini ancak kaçtığını beyan etmişti.

Zanlı Ali K; emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı Zonguldak Adliyesinde tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi.