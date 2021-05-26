Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli Gebze İlçesi Balçık Köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasına ait lojmanda, akşam saat 23.15 sularında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bir süre sonra fabrika binasına da sıçradı.

Lojmanda kalan yabancı uyruklu çalışanlar hızlıca kendilerini dışarıya atarken, çevredeki vatandaşlar ve iş yeri yetkilileri durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Kısa sürede bölgeye Jandarma, İtfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve fabrikaya ait iş makinelerinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat'te kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayda, fabrikaya ait lojman tamamen kullanılamaz hale geldi. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Uzun süre soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili Jandarma ekipleri geniş çapkı soruşturma başlattı.