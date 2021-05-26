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Haberler Yaşam Haberleri 'Kız meselesi' kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.5.2021 08:32

'Kız meselesi' kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
'Kız meselesi' kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

’da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 1 kişi de yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., 'i kalbinden ve karnından; D.K.'yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen F.Ö., Y.K., Orhan Çumralıgil ve D.K. arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K.'yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Orhan Çumralıgil'e apartman içerisinde kalp masajı yaptı. Defalarca kalp masajı yapılarak geri döndürülen Orhan Çumralıgil ve hafif yaralanan D.K. ise Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çumralıgil hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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'Kız meselesi' kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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