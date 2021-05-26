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Giriş Tarihi: 26.5.2021 17:29 Son Güncelleme: 26.5.2021 17:38

'de kahreden olay! Aracın ezdiği köpeğin yanına diğer köpekler koştu...

DHA
Kocaeli'de kahreden olay! Aracın ezdiği köpeğin yanına diğer köpekler koştu...

’nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç sürücüsü, yolda yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Köpek ölürken, araçtan inen sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. Öte yandan ölen köpeğin yanına diğer köpeklerin koşarak gelmesi ve başında beklemesi yürekleri dağladı.

Acı olay, dün, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, yol kenarında yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Sürücü aracı durdurarak aşağı inerken, acı içerisinde kıvranan köpeği görünce şaşkına döndü. Köpek bir süre sonra öldü.

DİĞER KÖPEKLER YANINA KOŞUP GELDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araç yolda yatan köpeğin üzerinden geçerken, acı içerisinde kıvranan köpeğin yanına iki köpeğin koşması, aracın durması ve inen sürücünün ellerine birbirine vurarak üzüldüğü görüldü.

Kocaeli'de kahreden olay! Aracın ezdiği köpeğin yanına diğer köpekler koştu | Video

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Kocaeli'de kahreden olay! Aracın ezdiği köpeğin yanına diğer köpekler koştu...
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