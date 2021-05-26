Acı olay, dün, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, yol kenarında yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Sürücü aracı durdurarak aşağı inerken, acı içerisinde kıvranan köpeği görünce şaşkına döndü. Köpek bir süre sonra öldü.
DİĞER KÖPEKLER YANINA KOŞUP GELDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araç yolda yatan köpeğin üzerinden geçerken, acı içerisinde kıvranan köpeğin yanına iki köpeğin koşması, aracın durması ve inen sürücünün ellerine birbirine vurarak üzüldüğü görüldü.
Kocaeli'de kahreden olay! Aracın ezdiği köpeğin yanına diğer köpekler koştu | Video