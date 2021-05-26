Korkunç olayda şok eden ifade: "Okan'ın ölüsüne taşla vuruyordu"





"ESRAR PARASI İÇİN 5 BİN TL İSTEDİ"

Pandemiden dolayı cezaevinden çıktığını söyleyen Kemal K., "Olay günü ben Okan'ın evindeki elektrik ve inşaat işlerini yaptım. Daha sonra Okan, Kemal K.'den zorla para alıp içki ve sigara aldırttı. Hep beraber içtik. Bir süre sonra Okan bana 'benim 200 gram esrarımı almışsın, aldığın esrarı geri ver' dedi. Ben almadığımı söylememe rağmen beni tehdit etti ve darp etti. Beni çocuk gibi ağlattırdı. Esrar parası için 5 bin TL istedi. Korktuğum için çalışıp parayı vereceğimi söyledim. Beni bıraktıktan bir süre sonra karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.