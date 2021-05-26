Kültür Sanat Camiasından CHP milletvekiline tepkiler sürüyor

Kurtuluş Savaşı'nın adları bilinmeyen sayısız kahramanlarından birisi olan Üsteğmen Kara Fatma'nın hayatını anlatan "Mahi Milli Mücadelenin Kadın Kahramanı Üsteğmen Kara Fatma" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Tarihin kahramanlarının anlatıldığı filme yapılan desteğe, CHP Milletvekili Murat Emir tepki göstermişti. Emir'in film üzerinden yaptığı algıya, filmsin senaristi İlknur Bektaş, milli mücadele filminin üzerinden yapılan algı çalışmalarına tepki göstererek, "Bir bilseler bu uğurda araştırırken ve hâlâ ne badireler atlattığımı ve ne kadar büyük emek sarf ettiğimi. Hatta Milli Mücadele kahramanlarının unutulmuşluğu ayıbının hepimiz için bir vefa borcu olduğunu; iste bu yüzden özür dilemenin bile yetmeyeceği bir mahcubiyet hissetmeliler. Onlar hepimizin kahramanı, kendilerinden köstek değil destek olmalarını bekliyorum" dedi.

'FİLME HİZMET EDEN DANIŞMANLARIMIZIN İSMİ MEVCUT'

Milli Mücadelenin Kadın Kahramanı Üsteğmen Kara Fatma Filminin Yönetmeni Galip Güner ise yaptığı açıklamada "bilgi ve görgüsünden yararlandığımız Ahmet Misbah Demircan'ın ve Bakanlığımızın bu tür bir tezvirata konu edilmesinden son derece üzgünüz" dedi. Güner, şunları ifade etti. "Filme hizmet eden danışmanlarımızın ismi bakanlık dosyamızda mevcut olup Sayın Demircan'ın filme veya senaryoya danışmanlık yapması söz konusu değildir. Ayrıca Kara Fatma filmimize Ahmet bey değil Sinema Genel Müdürlüğünün Destekleme kurulunda bulunan değişik düşünce ve kültüre sahip insanlar ve meslek birlikleri bu filme destek vermiştir. Yapılan bu tezviratlar, bu kuruluda zan altında bırakmaktalar" ifadelerini kullandı.

'MARKO PAŞA'YA MI DANIŞILACAKTI?'

Yönetmen Nazif Tunç'ta CHP'li Milletvekiline tepki gösterdi. Tunç, yaptığı açıklamada, "Ne yani, Anadolu İstiklal Mücadelesinin kahramanlarından Üsteğmen Kara Fatma'nın filmi için Kültür Bakanlığına danışılmayacak ta Marko Paşa'ya mı danışılacaktı?" diye konutu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan bu tarz projelere her zaman bilgi, birikim ve donanımıyla enerji kattığını, ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaynak arayan projelerin üretim süreçlerinde sadece danışmanı değil hamisidir diyen yapımcı Nazif Tunç, "Sayın Ahmet Misbah Demircan, Türkiye coğrafyasının her türlü kültür ve sanat fikrine, milli ve tarihi projesine bilgisi, irfanı, donamıyla heyecan ve enerji taşımıştır. İstiklal Savaşı'nda boyun eğmeyen kadınlarımızın destanlarının sinemaya uyarlanmasına destek olmak milli bir görevdir ayrıca. Kültür Bakanlığı sanat, sinema, edebiyat alanlarında kaynak arayan projelerin üretim süreçlerinde sadece danışmanı değil hamisi, sahibidir de. Sayın Ahmet Misbah Demircan, milli duyarlılıkta sinema projelerini sahiplenmeyecek, bu zor zamanda yapım sancılarına çözüm aramayacak da kim arayacak? " dedi.

MESUT UÇAKAN VE İSMAİL KURALAY'DAN TEPKİ

Türk sinema tarihinde yaptığı önemli projelerle adından söz ettirten yapımcı/yönetmen Mesut Uçakan, ise yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tezviratına bu sefer Ahmet Misbah Demircan'ı katmış. Yahu herkes bilir ki, bu adam doğru bildiği bütün projelere danışmanlıktan da öte sahip çıkar, kıymet verir. Şöyle akıllı manipülasyonlar yapsanıza. Güldürmeyin kendinize." şeklinde açıklamada bulundu.

İsmail Kuralay ise "Ne siyaset ne de gazetecilik ahlakıyla bağdaşacak bir durum. Böyle kuru iftiraya söyleyecek söz bulamıyorum. İnsan bir sorar bu projeler nasıl değerlendiriliyor." diye tepki gösterdi.