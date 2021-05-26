Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor, tatili kaç gün olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takviminde Ramazan Bayramı Temmuz ayında yer tutuyor. Dini önemi ve maneviyata katkılarıyla bilinen Kurban Bayramı 2021 ne zaman diye araştırılıyor. Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak gibi sorular, özellikle kurban kesmeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dini bayramımız olan Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek. Takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü bitecek.
DİYANET TAKVİMİNE GÖRE KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Bayram 4 gün sürecek ancak Arefe günü yarım gün olacağı için bayram tatili 6 buçuk gün olarak. Bazı kurumlarda yıllık izinden düşülerek iki hafta sonunun bayram tatiline bağlanması ile tatili 9 güne tamamlamak mümkün olacak.
KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ VE FAZİLETİ NEDİR?
Kurban dini bir terim olmakla birlikte "dinsel bir buyruğu ya da bir adağı yerine getirmek ereğiyle kesilen hayvan" anlamına gelir. Belli şartları taşıyan hayvanı dini usule uygun olarak kesmeyi ve Allah rızası için kesilen hayvanı ifade eder. Maddi imkanı el veren her Müslüman Allah'a yakınlaşmak ve ilahi rızayı kazanmak amacıyla kurban keser ve kurban kesemeyenlere yardımda bulunur. Böylece hem manevi dünya zenginleşir hem de toplumda yardımlaşma artar. Ayrıca maddi açıdan güçlük çekenler bu bayram vesilesiyle bir nebze de olsa feraha ermektedir.