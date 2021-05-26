Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor, tatili kaç gün olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takviminde Ramazan Bayramı Temmuz ayında yer tutuyor. Dini önemi ve maneviyata katkılarıyla bilinen Kurban Bayramı 2021 ne zaman diye araştırılıyor. Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak gibi sorular, özellikle kurban kesmeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dini bayramımız olan Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek. Takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü bitecek.