Kademeli normalleşme devam ederken hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri merak ediliyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları, gün içerisinde sabah ve akşam saatlerinde araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri 2021 duyuruldu.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri aktarıldı. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta sonu marketler 10.00 ila 17.00 arasında hizmet verirken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor.

İşte, 26 Mayıs bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları