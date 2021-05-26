Marketteki kadına sapık şoku! O anlar kamerada!

Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.