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Giriş Tarihi: 26.5.2021 16:15 Son Güncelleme: 26.5.2021 16:29

Marketteki kadına sapık şoku! O anlar kamerada!

İHA
Marketteki kadına sapık şoku! O anlar kamerada!

Rezil olay dün öğle saatlerinde 'in Buca ilçesinde meydana geldi. Bir markette alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken sapık adam, güvenlik kameralarına yakalandı. Taciz mağduru kadın, kendisini görüntüleyen şahıstan şikayetçi oldu. Polis, şüpheli şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.A.ve eşi Y.A., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Alışveriş yapan kadının gizli fotoğraflarını çeken tacizci kamerada | Video

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Marketteki kadına sapık şoku! O anlar kamerada!
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