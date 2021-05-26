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Giriş Tarihi: 26.5.2021 17:17

Maske kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarıyla gelip kurşunladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Maske kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarıyla gelip kurşunladı

’te sipariş götürdüğü iş yerine maskesiz giren motokurye ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından uzaklaşan motokurye kısa süre sonra arkadaşları ile birlikte geri döndü. Taraflar arasında yaşanan ikinci tartışamda silahlar konuştu. Kavgada bir kişi vurularak yaralandı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Fatih Polisi, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Gençtürk Caddesi üzerinde yer alan bir iş yerine dün saat 16.00 sıralarında gelen bir motokurye, kendisine verilen siparişi teslim etmek için bir iş merkezine girdi. Bu esnada içeriye maskesiz giren motokurye ile iş yeri çalışanları arasında "maske" tartışması yaşandı.

Taraflar arasındaki gerilimin artması üzerine çevredeki vatandaşlar tartışmayı ayırdı. İş yerinden çıkan motokurye kısa süre sonra arkadaşlarıyla birlikte aynı adrese geri geldi. Taraflar arasında yine arbede çıktı.

Bu esnada bir iş yeri çalışanı belinden çıkardığı silahla motokuryeye ateş etti. Açılan ateş sonucunda vücuduna iki kurşun isabet eden motokurye ağır yaralandı.

Silah seslerinin yükselmesiyle taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı motokuryeyi hastaneye kaldırdı.

Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Maske kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarıyla gelip kurşunladı
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