Maske kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarıyla gelip kurşunladı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Gençtürk Caddesi üzerinde yer alan bir iş yerine dün saat 16.00 sıralarında gelen bir motokurye, kendisine verilen siparişi teslim etmek için bir iş merkezine girdi. Bu esnada içeriye maskesiz giren motokurye ile iş yeri çalışanları arasında "maske" tartışması yaşandı.

Taraflar arasındaki gerilimin artması üzerine çevredeki vatandaşlar tartışmayı ayırdı. İş yerinden çıkan motokurye kısa süre sonra arkadaşlarıyla birlikte aynı adrese geri geldi. Taraflar arasında yine arbede çıktı.

Bu esnada bir iş yeri çalışanı belinden çıkardığı silahla motokuryeye ateş etti. Açılan ateş sonucunda vücuduna iki kurşun isabet eden motokurye ağır yaralandı.

Silah seslerinin yükselmesiyle taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı motokuryeyi hastaneye kaldırdı.

Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.