Muhteşem göller

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Vadisi'nde, karların kısmen erimesiyle oluşan buzul gölleri, kamp, fotoğraf ve trekking tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Tabiat harikası Karagöl, Munzur Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Katır Gölleri ve Kepır Yaylası gibi doğal oluşumların bulunduğu ilçe, özellikle nisan ve ağustos ayı aralığında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Karların erimesiyle oluşan buzul göller de ziyaretçilerini bekliyor.Gümüşhane Torul'daki Altınpınar Limni Gölü de el değmemiş doğasıyla görsel şölen sunuyor. Göl, yaylaların bulunduğu alanda, denizden 1880 metre yükseklikte yer alıyor. Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ile Muş'un Varto ilçelerinde bulunan göller de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi yapıları, Selçuklu Meydan Mezarlığı ve kümbetleri ile adeta açık hava müzesi konumundaki Ahlat'ta Nazik Gölü, Van Gölü kıyısında sahilleriyle öne çıkan Adilcevaz'da Süphan Dağı eteğindeki Aygır, Arin ve Cil gölleri ile Varto'daki Hamurpet Gölü, eşsiz doğası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle insanları cezbediyor. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy suyu sodalı Arin Gölü'nün onlarca göçmen kuşun uğrak yeri olduğunu anlattı.