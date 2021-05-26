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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:27

'de TIR sürücüsü fenalaştı! Otobüse çarptı: 8 yaralı

DHA
Niğde'de TIR sürücüsü fenalaştı! Otobüse çarptı: 8 yaralı

Nigde'de korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı iddia edilen TIR, aynı yöne giden yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde Adana-Niğde Otoyolu birinci ve ikinci Kırkgeçit tünelleri arasında meydana geldi. Saman yüklü 42 ADU 052 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Karakaya (33) iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan TIR, aynı yöne giden Vedat Üçdağ (45) yönetimindeki 21 ABD 128 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, TIR şoförü Karakaya ile otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan TIR şoförü Karakaya, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Niğde'de TIR sürücüsü fenalaştı! Otobüse çarptı: 8 yaralı
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