Niğde'de TIR sürücüsü fenalaştı! Otobüse çarptı: 8 yaralı

Feci kaza, sabah saatlerinde Adana-Niğde Otoyolu birinci ve ikinci Kırkgeçit tünelleri arasında meydana geldi. Saman yüklü 42 ADU 052 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Karakaya (33) iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan TIR, aynı yöne giden Vedat Üçdağ (45) yönetimindeki 21 ABD 128 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, TIR şoförü Karakaya ile otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.