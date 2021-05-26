Önce yüzünü yumruklamış

Galata Köprüsü'nden zihinsel engelli bir kişi tarafından yumruklanıp denize atılan inşaat işçisi Ahmet Uzun (38) boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Eminönü'nde Kadıköy İskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde 22 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarı üzerine deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Denizden çıkarılan Ahmet Uzun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Çevredeki görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından yüzünden yumruklandığı, ardından itilerek denize atıldığı bilgisini aldı. Şüpheli gözaltına alınırken, 2 yıl önce çalışmak için İstanbul'a geldiği öğrenilen Ahmet Uzun'un cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi. Şüpheli'nin, Uzun'u denize attığı anlar saniye saniye kameralara yansırken, olaydan hemen önce de bir çocuğu denize atmaya çalıştığı görülüyor.