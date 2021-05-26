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Giriş Tarihi: 26.5.2021 12:48 Son Güncelleme: 26.5.2021 12:48

'da torun dehşeti: Dedesini kör etti...

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana'da torun dehşeti: Dedesini kör etti...

’da T.K., para vermediği için darp ettiği 81 yaşındaki dedesinin kör olmasına neden oldu. Polis dedesini darp ettiği iddia edilen T.K.’yı yakalamak için çalışma başlatırken yüzüne yediği yumruk sonrası sol gözünün görme yetisini tamamen kaybettiğini söyleyen yaşlı adam, “Sürekli para istemesinden bıktık. Aynı evde yaşamak istemiyorum” dedi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde T.K, babası N.K.'yı kaybetmesinin ardından annesi S.Ç.'nin de başkasıyla evlenmesi üzerine 81 yaşındaki dedesi Hüsnü ve anneannesi Nadire Sabır'la (70) birlikte yaşamaya başladı.

T.K, çalışmadığı ve Almanya'dan emekli olan dedesi Hüsnü Sabır'dan sürekli para istediği için aralarında tartışma çıktı. Önceki gün T.K, dedesinden yine para istedi. Ancak Hüsnü Sabır, "Yeter artık bıktık senin para istemenden çalış kazan" dedi.

YUMRUKTAN SONRA GÖRMEZ OLDU

Öfkeden adeta çılgına dönen T.K, dedesinin yüzüne yumruk attı. Yaşlı adam yere yığılırken dedesini darp etmeyi sürdürdüğü ileri sürülen T.K, evden çıkarak kayıplara karıştı.

Sol gözünde görme kaybı bulunan Hüsnü Sabır, torunundan şikayetçi oldu. Polis, torunu yakalamak için çalışma başlatırken kısmı felç olan ve yürümekte zorluk yaşayan Hüsnü Sabır, torununun attığı yumruktan sonra gözünün tamamen görmediğini, bu yüzden kendisiyle bir daha aynı evde yaşamak istemediğini söyledi.

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Adana'da torun dehşeti: Dedesini kör etti...
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