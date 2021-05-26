Adana'da torun dehşeti: Dedesini kör etti...

T.K, çalışmadığı ve Almanya'dan emekli olan dedesi Hüsnü Sabır'dan sürekli para istediği için aralarında tartışma çıktı. Önceki gün T.K, dedesinden yine para istedi. Ancak Hüsnü Sabır, "Yeter artık bıktık senin para istemenden çalış kazan" dedi.

YUMRUKTAN SONRA GÖRMEZ OLDU

Öfkeden adeta çılgına dönen T.K, dedesinin yüzüne yumruk attı. Yaşlı adam yere yığılırken dedesini darp etmeyi sürdürdüğü ileri sürülen T.K, evden çıkarak kayıplara karıştı.

Sol gözünde görme kaybı bulunan Hüsnü Sabır, torunundan şikayetçi oldu. Polis, torunu yakalamak için çalışma başlatırken kısmı felç olan ve yürümekte zorluk yaşayan Hüsnü Sabır, torununun attığı yumruktan sonra gözünün tamamen görmediğini, bu yüzden kendisiyle bir daha aynı evde yaşamak istemediğini söyledi.