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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:53

PKK’nın önemli finans kaynağının kurutulması amacıyla operasyon başlatıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’nın önemli finans kaynağının kurutulması amacıyla operasyon başlatıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlar devam ederken, terörün finans kaynağının kurutulması amacıyla 'ın Lice ilçesinde, "Eren-2 Operasyonu" kapsamında "Şehit Jandarma Er Mahsuni Yılmaz Narko-Terör-Finans Operasyonu" başlatıldı.

Jandarma ve polis özel harekât elemanlarından oluşan 50 operasyonel timin katıldığı operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişinin yakalanması amacıyla Diyarbakır, İzmir ve Adana'da belirlenen 60 adrese operasyon yapıldı.

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PKK’nın önemli finans kaynağının kurutulması amacıyla operasyon başlatıldı
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