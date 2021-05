Prof. Dr. Şevket Özkara; "Favipiravir kullandığımız hastalar iyileşiyor"

Koronavirüs tedavisinde erken süreçte kullanılan ve hastalığı ciğerlere inmeden kontrol altına aldığı belirtilen Favipiravir ilacına sosyal medyada yapılan eleştiriler nedeniyle bir çok vatandaş temkinli yaklaştı. Tartışma konusu olan Favipravir ilacının Türkiye'de işe yaramadığı yönünde yapılan iddiaları ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Kovid hastalarının 13'er gün arayla çekilen röntgen filmleriyle çürüttü.

FAVİPİRAVİR KOVİD DE ETKİLİ VE YARARLI

Koronavirüs salgınında hasta ve hasta yakınlarının en büyük tedirginliklerden birinin Faviprivir ve Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç olduğunu belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya; "Kovid hastalarına önce Hidroksiklorokin ile Favipiravir adli ilaçlar veriliyordu. Hastalar bu ilaçları kullanıp kullanmamakta tereddüt ettiler. Çünkü bu konuda medyada çok olumsuz haber duydular. Kovid- 19 virüsüne karşı spesifik dediğimiz virüsü durduran bir ilaç henüz dünyada yok. Başka hastalıklar için kullanılan mevcut ilaçlardan laboratuar ortamında virüsün hastalık yapmasını önleyen ilaçlar insanlarda kullanıldı. Bu ilaçları zaten insanlar endikasyon olduğunda kullanıyorlardı ama sıtma ilacı Hidroksiklorokin bu virüste etkili olmadığı için tedaviden kaldırıldı. Favipiravir ise aslında başka bir virüste kullanılan ilaç. Favipiravir'in Koronavirüs tedavisinde yararlı ve etkili sonuçlarını gördük. Mesela 54 yasında kadın hastamız Kovid pozitifti ve 13 gün ara ile tam düzelme oldu. Bu Favipiravir, Steroid ve immunplasma tedavisi ile oldu. Bunu bir çok hastamızın kontrollerini yaptığımızda açık bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.

TÜM DÜNYA BU İLAÇLARI KULLANIYOR

Koronavirüs tedavisinde bir kaç tedavi protokolü olduğunu belirten Prof. Dr. Şevket Özkara; "Tüm Türkiye ve dünya bu ilaçları kullanıyor. Maalesef bu virüsün tedavisi yok ama Koronavirüs bilim kurulunun önerdiği bakanlık rehberi doğrultusunda tedavi rejimi yapılıyor. Şunu unutmayalım, Kovid tedavisi yapan doktorlar bile Kovid den ölebiliyorlarsa bu hastalığın ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu unutmamak lazım. Tedavi için bireysel davranılmıyor. Tedavi rejimi standart ve zaten etkili iki üç ilaç veriliyor" dedi.

HASTAYI YAKIN TAKİP TEDAVİDE ÇOK ÖNEMLİ

Akıllardaki önemli soru işaretlerinden birinin de "Ölümler bu ilaçlara mı bağlı?" sorusu olduğunu belirten Prof. Dr. Şevket Özkara; " Şunu unutmamak lazım ki her ilaç herkese iyi gelecek veya tedavi edecek diye bir durum yok. Her ilacın her hastada yeri ve zamanı farklı. Bunu da ancak hastayı her gün muayene ederek tecrübe etmekle tedavide başarı sağlıyoruz. Yoksa hastayı odaya yatırıp ilacı verip kötüleşinceye kadar hastayı görmezseniz, gözünün içine bakıp solunum iş yükünü değerlendirmezseniz, hasta için çok geç kalabilirsiniz. Sonuç olarak; sadece tedavi değil, hastayı yakın takip etmek hayat kurtarmada en önemli faktör" diye konuştu.