Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber ülkemizde tam kapanma sürecine geçilmiş, kafe ve restoran türü işletmelerin yalnızca paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermesine karar verilmişti. Kademeli olarak normalleşme sürecine geçişle beraber "restoranlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'de yeme içme sektöründeki işletmelere dair detayları da duyurmuş ve bu işletmelerin bir süre daha paket servis ve gel al servisle hizmet vermesine karar vermişti. Buna göre; restoran ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?