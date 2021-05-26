Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor!Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor!