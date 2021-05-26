Şanlıurfa’da DEAŞ Operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütlerine yönelik mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, sözde örgüt mensuplarından dini ve askeri eğitim aldıkları yönünde bilgiler üzerine ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorguların ardından Adliye sevk edilen 5 şüpheliden 2 şahıs Adli kontrol kararıyla serbest kalırken 3 şahıs tutuklandı.