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Giriş Tarihi: 26.5.2021 14:31 Son Güncelleme: 26.5.2021 14:31

’da DEAŞ Operasyonu: 3 tutuklama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ Operasyonu: 3 tutuklama

’da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütlerine yönelik mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, sözde örgüt mensuplarından dini ve askeri eğitim aldıkları yönünde bilgiler üzerine ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorguların ardından Adliye sevk edilen 5 şüpheliden 2 şahıs Adli kontrol kararıyla serbest kalırken 3 şahıs tutuklandı.

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Şanlıurfa’da DEAŞ Operasyonu: 3 tutuklama
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