Şehit polis gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yalova-Bursa Karayolu üzerinde 02:40 sularında meydana gelen olayda, Polis Kontrol Noktasında polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, kaçmaya çalışırken noktada görevli olan Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Emanetoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan 31 plakalı araç sürücüsü ve içerindeki Z.İ. (19) S.Y. (18) ,S İ.(17) isimli diğer şahıslar yakalanarak gözaltın alındı.

KARAAĞAÇ'TA CENAZE TÖRENİ

Görev başında şehit olan Emanetoğlu'nun naşı, öğle saatlerinde Yalova Valiliği bahçesinde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli Kandıra İlçesi Karaağaç Mahallesi'ne getirildi. Karaağaç Mahallesindeki cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yalova Valisi Muammer Erol,Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, şehit polis memurunun babası Necati, annesi Zehra ve eşi Ayşe Merih Emanetoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.