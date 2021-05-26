Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet ile seyahat izin belgesi alma, telefonla yol izni belgesi alma (ALO 199)

Tam kapanma sürecinde şehirden uzak kalmak adına memleketine giden ya da tatile çıkan pek çok vatandaş, evine dönmek üzere yolculuk hazırlığına başladı. Birçok vatandaş da havaların ısınması ve vakaların düşmesiyle birlikte kendini turistik beldelere atmaya hazırlanıyor. Bu nedenle seyahat izin belgesi nasıl alınır, telefonla yol izni belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli gibi sorular gündemde yer alıyor. İşte e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma, telefonla yol izni belgesi alma yöntemleri.
SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET'TEN NASIL ALINIR?
Seyahat izin belgesi ya da yol izni belgesi için öncelikle e-Devlet'e kişisel bilgilerle giriş yapılır. Arama butonuna "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" yazılır. Sağ üstte yer alan "Yeni Başvuru" butonuna tıklanır. Ardından Başvuru Türü kısmından "Seyahat İzin İşlemleri" seçeneği tercih edilir. Belge Türü kısmında ise "65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi" seçeneği tıklanır. Sonraki sayfada ise şu anda bulunulan il seçilir. Ardından açılan sayfada iletişim bilgileri kontrol edilmeli, hata varsa düzeltilmelidir.
SEYAHAT İZİN BELGESİ OLUŞTURMA EKRANI
Bir sonraki adımda başvurulacak kaymakamlık ve başvuru konusu seçilir. Başvuru nedenine ilişkin gerekli belge yüklenir. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu gibi) Bu noktada sahte bilgi ve evrak verilmemesi suçtur. Bir dosya boyutu en fazla 1024 KB olabilir. Desteklenen Dosya Formatı: .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx
YOL İZNİ BELGESİ OLUŞTURMA
Mevcut adres ve gidilecek il bilgileri de girilerek son adıma geçilir. Burada seyahat gerekçesi seçilir ve başvuruyu onayladığınıza ilişkin kutucuk doldurulduktan sonra seyahat izni belgesi oluşturularak ekrana gelir. Bu belgeyi yazıcıdan çıktı alarak yolculuk boyunca yanınızda bulundurmanız önerilmektedir.
E-DEVLET'TEN SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI
TELEFONLA YOL İZNİ BELGESİ ALMA
Belgeyi elde etmenin bir diğer yolu da telefonla ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı'nı aramaktır. Bu hat 7/24 vatandaşa destek vermekle birlikte ücretli bir hattır ve arayan vatandaşların bunu bilerek hareket etmesi gerekir. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen işlemler ALO 199 üzerinden gerçekleştirilerek kısa sürede belge oluşturulur.
SEYAHAT İZİN BELGESİ KAÇ GÜN GEÇERLİ?
Yol izni belgesinin geçerlilik süresi belgenin türüne göre değişiklik göstermektedir.
SEYAHAT İÇİN İZİN BELGESİ GEREKİYOR MU?
Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan günlerde ve saatlerde şehirler arası ulaşım kısıtlaması uygulanmıyor. Yani hafta içi 05:00-21:00 arası, hafta sonu ise Cuma 21:00'den Pazartesi 05:00'e kadar şehirler arası ulaşım izne tabi olarak gerçekleşirken geri kalan saatlerde ulaşım engeli gözükmüyor.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?
Yasak saatlerinde şehirler arası seyahat edenlerin ise geçerli bir maruzatı olması ve bunu ispat edecek şekilde seyahat izni belgesi sunması gerekiyor. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının da tıpkı sokağa çıkma yasağı gibi 1 Haziran sonrasına ilişkin alınacak normalleşme kararları ile birlikte kaldırılması bekleniyor. Ancak bu durum Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile kesinlik kazanacak.