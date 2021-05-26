Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet ile seyahat izin belgesi alma, telefonla yol izni belgesi alma (ALO 199)

Tam kapanma sürecinde şehirden uzak kalmak adına memleketine giden ya da tatile çıkan pek çok vatandaş, evine dönmek üzere yolculuk hazırlığına başladı. Birçok vatandaş da havaların ısınması ve vakaların düşmesiyle birlikte kendini turistik beldelere atmaya hazırlanıyor. Bu nedenle seyahat izin belgesi nasıl alınır, telefonla yol izni belgesi nasıl alınır, kaç gün geçerli gibi sorular gündemde yer alıyor. İşte e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma, telefonla yol izni belgesi alma yöntemleri.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET'TEN NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi ya da yol izni belgesi için öncelikle e-Devlet'e kişisel bilgilerle giriş yapılır. Arama butonuna "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" yazılır. Sağ üstte yer alan "Yeni Başvuru" butonuna tıklanır. Ardından Başvuru Türü kısmından "Seyahat İzin İşlemleri" seçeneği tercih edilir. Belge Türü kısmında ise "65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi" seçeneği tıklanır. Sonraki sayfada ise şu anda bulunulan il seçilir. Ardından açılan sayfada iletişim bilgileri kontrol edilmeli, hata varsa düzeltilmelidir.