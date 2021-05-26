Şehirler arası seyahat yasağı saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi ve yasak var mı?

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Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:02 Son Güncelleme: 26.5.2021 09:03

Şehirler arası saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi ve yasak var mı?

Şehirler arası seyahat yasağı saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi, yasak var mı?

Şehirler arası uygulaması, kademeli normalleşme döneminde de devam ediyor. Kesintisiz olmasa da belirli saatler arasında şehirler arası seyahat yasağı uygulanıyor. Yayımlanan son genelgesine göre, şehirler arası seyahat yasağı saatleri nasıl şekillendi ve gerekli mi? İşte, ulaşım, uçak, otobüs ve özel araçla şehirler arası seyahat kısıtlaması hakkında merak edilenler...

tarafından yayımlanan "Kademeli Normalleşme" konulu genelge, sokağa çıkma yasağının yanı sıra şehirler arası uygulamasını da değiştirdi. Şehirler arası seyahat izni gerekmeksizin yolculuk yapılabilecek saatler ve şartlar da netlik kazandı. Buna göre, yolculuk için şehirler arası seyahat izin belgesi gerekli mi ve şehirler arası seyahat kısıtlaması saatleri nasıl uygulanıyor? Aşağıda, özel araç, uçak ve otobüs ile şehirler arası seyahat hakkında bilgiler yer almaktadır.

Şehirler arası seyahat yasağı saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi, yasak var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?

, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, 22-23 Mayıs'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuna netlik kazandırıldı. Genelgede, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

Şehirler arası seyahat yasağı saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi, yasak var mı?

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

tarafından il valiliklerine gönderilen genelgede, şehirler arası ile ilgili son durum açıklandı. Genelgeye göre 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme başladı. Akşam saat 21:00'dan sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan saat ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olarak açıklandı.

Şehirler arası seyahat yasağı saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi, yasak var mı?

Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında, Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanmasına karar verildi.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili alınan kararlar ise şöyle;

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

Buna göre kısıtlama saatleri dışında vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek.

Şehirler arası seyahat yasağı saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi, yasak var mı?

HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

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Şehirler arası seyahat yasağı saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi ve yasak var mı?
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