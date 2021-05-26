Şehirler arası seyahat yasağı saatleri: Özel araçla, otobüs ve uçakla şehirler arası seyahat izni gerekli mi ve yasak var mı?

Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında, Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanmasına karar verildi.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili alınan kararlar ise şöyle;

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

Buna göre kısıtlama saatleri dışında vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek.