Seralarda yetiştirilen sebzeler hasat için gün sayıyor

Madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve sosyo-ekonomik hayata kazandırılmaları konusunda Türkiye'de örnek gösterilen bir çalışma olan Kırıkkale'deki Huzur Köy projesi emin adımlarla hedefine ilerliyor. Proje kapsamında bir rehabilitasyon merkezi oluşturulurken, KOP Bölgesinde Tarımla Hayata Destek Projesiyle kurulan Meyve Bahçesi, Bağ alanı, sebze seralarında çalışmalar hızla devam ediyor. Merkezde rehabilite edilenlerin yaptığı çalışmayla serada yetiştirilen sebzeler adım adım hasada yaklaşıyor. Seralarda yetiştirilen salatalık ve domateslerin kısa zaman içerisinde hasat edilerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

YETİŞEN ÜRÜNLER, MİSAFİR ETTİĞİMİZ GENÇLERİMİZİN EMEĞİ

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, uyuşturucu madde kullanan 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyo-ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak için Huzur Köy projesi kapsamında kurulan rehabilitasyon merkezinde, incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Sezer'e İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve diğer yetkililer eşlik etti. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Sezer, kampüs içerisinde kurulan seralarda da incelemelerde bulundu. Seralarda yetişen ürünler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Vali Sezer " Yetişen ürünler, misafir ettiğimiz gençlerimizin emeği" ifadelerine yer verdi.

BAĞIMLILIKTAN KURTULACAKLAR

Proje kapsamında kurulan yataklı rehabilitasyon merkezinde, meslek edindirme atölyeleri bulunuyor. Bu atölyelerde madde bağımlısı bireylerin 1 yıllık rehabilitasyon süreci içerisinde, psiko-sosyal tedavilerinin yanında ilgili meslek eğitmenleri tarafından verilerek eğitimler ile yeterli mesleki bilgi ve beceri kazanmaları sağlanarak istihdam edilebilirlikleri arttırılıyor. Böylece, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) arındırma tedavileri tamamlandıktan sonra,1 yıllık bırakma sürecine giren madde bağımlıları, yürütülecek faaliyetler ile bu dönemi daha kolay atlatacaklar ve hem çalışma hayatına hem de sosyal hayata daha hızlı adapte olacaklar.