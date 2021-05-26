Seyir halindeyken başından vuruldu

Mudanya İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan Mirali G, aralarında alacak verecek meselesi olan Mehmet B tarafından bir süre trafikte takip edildi. İzmir kavşağında harekete geçen Mehmet B, yanında bulunan tabancayla Mirali G'ye adeta kurşun yağdırdı. Zanlı olay yerinden hızla uzaklaşırken, olayı gören diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mirali G'nin başından vurulduğunu tespit ederek ilk müdahalenin ardından hemen Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Emniyet ekipleri zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.