Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 26.5.2021 20:49 Son Güncelleme: 26.5.2021 20:49

'ta zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı

'ın ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde G.T. (26) yönetimindeki 25 HB 788 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 34 CON 782 plakalı hafif ticari araç ve M.Ö'nün (53) kullandığı 27 E 4856 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi yakınlarında çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle G.T'nin ve H.A'nın araçları şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan bebek R.T, F.T. (22), Y.T. (49), M.A, E.A. (2), E.A. (5), D.Y. ve H.A. (33) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA