Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde G.T. (26) yönetimindeki 25 HB 788 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 34 CON 782 plakalı hafif ticari araç ve M.Ö'nün (53) kullandığı 27 E 4856 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi yakınlarında çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle G.T'nin ve H.A'nın araçları şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan bebek R.T, F.T. (22), Y.T. (49), M.A, E.A. (2), E.A. (5), D.Y. ve H.A. (33) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.