Son dakika: Avukat cinayetinde mahkemeden emsal karar!

Avukat Hüseyin Yama'nın 8 Temmuz 2019 tarihinde Ümraniye'de gittiği müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın bürosunda silahla öldürülmesi üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit hakkında, "Kasten adam öldürme" suçundan dava açmıştı.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 9. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç, cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken taraf avukatları ve maktul Yama'nın eşi Nurdan Yama ile kız kardeşi Sena Sultan Grant da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'AVUKAT OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ'

Duruşmada katılan avukatı Hasan Kılıç, 'Eylemin tasarlanarak gerçekleştiği iddiasındayız. Avukatlar yargı görevini yerine getiren kişilerdir. Maktul görevinden dolayı öldürülmüştür. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

'YAPILAN EYLEM KASTİDİR'

İstanbul Barosu Başkanlığı adına katılan avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu ise duruşmada sanığın olayda kullandığı tabancanın 14'lük olarak tabi edildiğini, bu tip bir silahın kazayla patlamasının mümkün olmadığını ve dosyadaki deliller de ele alındığında sanığın eylemi kasten işlediğinin açık olduğu belirterek 'Sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini istiyoruz.' dedi.

'YEMEĞİMİ YER, ÇAYIMI İÇERDİ'

Sanık Mehmet Sabri Kılıç ise duruşmada 'Ben maktulün ailesiyle tanıştığımda kendisi adliyede memurdu ve aynı zamanda hukuk okuyordu. Aileyle aramızda çıkan ihtilaflarda ara bulucu olurdu. Maktulle aramızda hiçbir olumsuz hareket olmamıştı. Aile kendi içinde sıkıntılıydı. Maktul de bu yüzden mağdurdu. Her zaman iş yerime gelir yemeğini yer çayını içerdi. Evlerimiz de yakındı. Olaydan 1 hafta önce maktul beni aradı. Konuşmayı birkaç defa erteledim.' şeklinde konuştu.

OLAYIN KAZA OLDUĞUNU SAVUNDU

Savunmasının devamında sanık, 'Pazartesi beni aradı. Müsait olup olmadığımı sordu. Ben de müsaitim gel dedim. Geldi, oturduk konuştuk. Yanında stajyeri vardı. Kendisi arada küfürlü konuştuğu için stajyeri 2. kata gönderdim sıkılmasın diye. Zaten sonrasında kendisi gönderdi. Bir süre sonra kalkacakken ben çekmecemden silahımı aldığım sırada maktul 'abi bakabilir miyim' dedi. Şarjörü çıkarıp öyle vermek istedim. Silahı vermek isterken patladı.' ifadelerini kullanarak olayın bir kaza olduğunu ve beraatini talep ettiğini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın sanığın atılı kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek 'Kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

'SÖZÜMÜ TUTMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM'

Duruşma çıkışı avukatlık açısından önemli bir karar verildiğini ifade eden Avukat Hasan Kılıç, 'Ben meslektaşımı morgdan alırken ailesine bir söz vermiştim. Bugün o sözü tutmanın mutluluğunu açıkçası yaşıyorum. Bu süreci hiç sahipsiz bırakmadık avukatlar olarak hep takip ettik. Savunmanın ne kadar güçlü olduğunu gösterdik.' dedi.

'TAM HAYALLERİNE KAVUŞMUŞTU'

Mahkeme kararının ardından açıklama yapan maktulün kız kardeşi Sena Sultan Grant, '22 ay önce çok kirli bir mizansenin içine düştük aile olarak. bu artık bizim için cinayet değil bir namus meselesi haline geldi. Çünkü katil abime iftira atarak onu öldürdü. Bu, planlı programlı işlenen bir cinayetti. Artık hiç kimse avukatlara yan gözle bakamasın. Ben abimin hedeflerine ulaşmak için nasıl emek verdiğini biliyorum. 8 yıl bu adliyede katip olarak çalıştı. Bu katiplik yaptığı sürede hukuk fakültesini bitirerek çok zor şartlarda avukat oldu. Tam hedefine ulaştığında hayallerini yaşarken maalesef böyle bir caninin elinden öldürüldü.' sözleriyle acısını dile getirdi.

'KATİL HAKETTİĞİ CEZAYI ALDI'

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Abdullah Onur Eyüpoğlu ise mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, 'Sanığa, Cumhuriyet Savcısının vermiş olduğu görevi başındaki kamu görevlisini görevinden dolayı öldürme suçundan ceza verilmesi bizim ve mesleğimiz için gerçekten emsal olabilecek karardır. Burada ben ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki, gerçek anlamda bağımsız olan yargının saç yaklarından biri dediğimiz avukatlık, yargının içindeki gerçek anlamda bağımsız tek unsurdur. Katil hak ettiği cezayı almıştır. Hiç bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştır. Umarım bu şekilde devam eder ve emsal olur.' ifadelerini kullandı.