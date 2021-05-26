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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da dehşet! Sevgilisine ve arkadaşına kurşun yağdırdı...
Giriş Tarihi: 26.5.2021 08:44

Son dakika: 'da dehşet! Sevgilisine ve arkadaşına kurşun yağdırdı...

Son dakika: Bursa'da dehşet! Sevgilisine ve arkadaşına kurşun yağdırdı...

’da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Adem A. isimli şahıs, tartıştığı sevgilisi Başak A. ve onun arkadaşını evinin önünde tabancayla vurarak yaraladı. Kadın ve arkadaşı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başak A (47), erkek arkadaşı Adem A (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Adem A, kız arkadaşının Cumhuriyet mahallesindeki evinin önüne geldi. İşinden evine gelen Başak A ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi öğrenildi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri zanlı Adem A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Son dakika: Bursa'da dehşet! Sevgilisine ve arkadaşına kurşun yağdırdı...
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