Son dakika: Derbi davasında flaş gelişme: Mahkeme kararını verdi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili düzenlediği iddianamede, Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 kişi hakkında 'Silahla yaralama' ve 'Spor alanlarına yasak madde sokma' suçlarından 2 buçuk yıla kadar hapis cezası istenirken Quaresma'ya yönelik eylemi nedeniyle 5 kişi için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da 2 kişi için 'Silahla yaralamaya teşebbü' ve 'Spor alanlarına yasak madde sokma' suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti. Diğer 35 kişi hakkında ise, 'Yasak madde bulundurma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmiş, Ayrıca 1 kişi için adli para cezası istenirken, tüm şüpheliler için seyirden men tedbirinin uygulanması talep edilmişti.

DERBİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 19 Nisan 2018 günü oynanan, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yaralanması ve maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde meydana gelen olaylara neden olduğu gerekçesiyle 46 kişinin 'Silahla yaralama', 'Spor alanlarına yasak madde sokma ve silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Duruşmaya 2 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

SANIKLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Sanık Ümit Tüylü savunmasında, maç girişinde tüm bozuk paralarını Kızılay'ın kutusuna bıraktığını, daha sonra beş kuruşluk madeni paranın cebinde olduğunu fark ettiğini, maç içinde yaşadığı duygusal değişim ve kendi takım oyuncularına tepkisinden dolayı bunu fırlattığını fakat paranın sahaya düşmediğini söyleyerek beraatini talep etti.

Diğer sanıklar son sözlerinde takdirin mahkemede olduğunu söylerken, sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN 30 SANIĞA 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Duruşma sonu mahkeme, suçun işleniş biçimi, sanıkların kastının yoğunluğu, dünya çapında bir derbi müsabakasının yarıda kalması nedeniyle ülke futbolunun ciddi bir şekilde imaj kaybı ve her iki takımın da ciddi şekilde zarar görmüş olmalarından kaynaklı oluşan zararı dikkate alarak sanıkların cezalandırılması gerektiğine kanaat getirdi. Mahkeme, 30 sanığın 6222 Sayılı Yasanın 12/b maddesi kapsamına giren maddeyi müsabaka ve seyir alanında kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet verdiklerini gerekçe göstererek ayrı ayrı 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verirken sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

4 SANIK HAKKINDA ADLİ PARA CEZASI

4 sanık hakkında ise mahkeme, aynı suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ayrı ayrı yer olmadığına karar vererek 4 sanığın 4 bin 500'er TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

QUARESMA SALDIRISINA 3 AY 10 GÜN HAPİS

Sanıklar Abdulkadir Delibaş, Cihan Över, Metehan Aldeniz, Mirsat Balota, Taner Çevik'in Quaresma'ya yönelik 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme, sanıkların ayrı ayrı 4 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken spor alanına yasaklı madde soktukları için sanıklar ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezasıyla da cezalandırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

CANER ERKİN'E YÖNELİL EYLEMLERE 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

Sanıklar İbrahim Yenibayrak, Selçuk Girgin'in Caner Erkin'e yönelik 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, sanıkların ayrı ayrı 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verirken spor alanına yasaklı madde soktuğu gerekçesiyle sanıklar ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezasına da çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

ŞENOL GÜNEŞ'E SALDIRANLAR DA CEZA ALDI

Sanıklar Mehmet Serhan Yurttaş, Sedat Doğan, Gökhan Tekin'in Şenol Güneş'e yönelik 'Kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, sanıkların ayrı ayrı 6 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Spor alanına yasaklı madde soktuğu gerekçesiyle sanıklar Mehmet Serhan Yurttaş, Sedat Doğan ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezasına da çarptırırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

PLASTİK MADDEYE BİN 660 LİRA PARA CEZASI

Sanık Halilcan Ercan hakkında kamu davası açıldığını, atılı suçun ön ödemeye tabi olduğunu ve sanığın ön ödemede bulunduğu belirten mahkeme, sanık yönünden davanın düşürülmesine karar verdi. Sanık Murat Özçelik'in sahaya plastik bir cisim fırlattığının sabit görüldüğünü belirten mahkeme, sanık hakkında bin 660 TL adli para cezasına hükmetti.

45 SANIK HAKKINDA 1 YIL SEYİR YASAĞI

Öte yandan mahkeme, 45 sanık hakkında da bir yıl süre boyunca spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına da karar verdi.