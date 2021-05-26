Son dakika | Evlat vahşetinin nedeni ortaya çıktı! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Son dakika... Polis, içeri girdiğinde tencere hâlâ sıcaktı. Şizofren tedavisi gören Sayın, annesinin sol bacağını da keserek etlerini sıyırıp kovaya koydu. Vahşetin nedeni ise evin tapusu nedeniye yaşanan tartışma...
VAHŞETİN NEDENİ EV TAPUSU ÇIKTI
Cinayetten bir süre önce satır satın aldığı belirlenen Sayın'ın, daha önce de evin tapusunun kendisinin üzerine yapılmasını istediği, bu nedenle annesiyle tartışma yaşadığı ifade edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Evdeki su bidonunun üzerinde sadece imza olan iki A4 kâğıdı bulundu. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sayın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.