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Giriş Tarihi: 26.5.2021 08:47 Son Güncelleme: 26.5.2021 08:48

| Evlat vahşetinin nedeni ortaya çıktı! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika | Evlat vahşetinin nedeni ortaya çıktı! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Gelen haberine göre; İstanbul Küçükçekmece'de, 35 yaşındaki acil tıp teknikeri 'ın, annesi 'ı (67) öldürmesinin yankısı sürüyor. Polisin tespitlerine göre; Sayın annesini önce bıçakla öldürdü. Ardından da kafasını satırla kesip ocağın üzerindeki içi su dolu tencereye koydu.

Son dakika... Polis, içeri girdiğinde tencere hâlâ sıcaktı. Şizofren tedavisi gören Sayın, annesinin sol bacağını da keserek etlerini sıyırıp kovaya koydu. Vahşetin nedeni ise evin tapusu nedeniye yaşanan tartışma...

VAHŞETİN NEDENİ EV TAPUSU ÇIKTI

Cinayetten bir süre önce satır satın aldığı belirlenen Sayın'ın, daha önce de evin tapusunun kendisinin üzerine yapılmasını istediği, bu nedenle annesiyle tartışma yaşadığı ifade edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evdeki su bidonunun üzerinde sadece imza olan iki A4 kâğıdı bulundu. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sayın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika | Evlat vahşetinin nedeni ortaya çıktı! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu
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