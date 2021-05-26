ŞUTSO’da üniversitelerde girişimcilik simülasyonu konuşuldu

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 4.Sınıf öğrencileri Fatma Çiçek, Eda Nur Billurcu ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1.Sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Savar'ın birlikle yazdığı "Girişimcilik Simülasyonu ile Üniversitelerde Girişimci Yarınlar" isimli proje, Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde gerçekleştirilen 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 2.Dönem başvuru kapsamında kabul edildi.

Daha önce yapılmış olan simülasyonlardan farklı ve zengin bir içeriğe sahip olmasıyla bir ilk olma özelliğini taşıyan ve öğrencilerin sanal dünyada gerçek iş becerileri kazanmaları amaçlandığı bu simülasyon,TÜBİTAK tarafından desteğe hak kazandı.Prof. Dr. Esra Siverekli danışmanlığında ve yürütücülüğünü Fatma Çiçek'in yaptığı proje ile üniversitelerin uzaktan eğitim sistemi üzerinde her bölümden öğrencinin erişimine açılacak olan bir girişimcilik simülasyonunun tasarlandığı bu projeye, ŞUTSO ile TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu da dâhil edildi.

Konuyla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı ve girişimcilik özellikleri, simülasyonda yer alacak sektörler, simülasyon yazılımı gibi başlıkların yer aldığı; ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Cuma Korak, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, ŞUTSO Akademik Danışmanı Prof.Dr. Esra Siverekli, Teknokent Tarım Teknolojileri Sektörel Danışma Kurulu Üyesi Prof.Dr. Recep Gündoğan ile Suphi Mustafa, Habip Alcı, Fatma Çiçek, Eda Nur Billurcu ve Muhammed Mustafa Savar'ın katıldığı ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu'nda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Üniversitelerde Girişimcilik Simülasyonu uygulaması ile ilgili yürütülecek çalışmalar ve programlar ile İş fikirleri nasıl girişime dökülür, ne kadar iyi bir girişimci olursunuz, girişimcilerin karşılaşabileceği sorunlar nelerdir?gibi konular üzerinde duruldu.

Toplantıyla ilgili bir değerlendirme yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, "Yeni girişimcilerin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda, genç girişimcilerimizin ve kadın girişimcilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda, üniversite eğitimi alan öğrencilerimizin de birer girişimci olmaları için Harran Üniversitesi, TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu'nunda paydaş olduğu bu projedeyer aldık. Umuyoruz, arzu ettiğimiz daha fazla girişimci hedefimize ulaşacağız. Biz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik ise TÜBİTAK tarafından destek verilecek olan projemizde ŞUTSO ile TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu'nun da katkılarını bekliyoruz. Başarılı girişimcilere, projemizde yer vererek öğrencilerimize örnek olmalarını sağlayacağız." dedi.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı da "Kadın Girişimciler Kurulu'nun tüm tecrübelerini projede yer alacak öğrencilerimizle paylaşmayı ve onlara destek olmayı istiyoruz. İnşallah, öğrencilerimizin iyi bir girişimci olarak yetişmeleri hususunda, elimizi taşın altına koyacağız." dedi.