Toz ve gürültü vatandaşları rahatsız etti

Selçuk ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı çıkan okul ile ilgili yürütülen çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan gürültü ve toz bulutu vatandaşlara rahatsızlık veriyor.

Pazar günleri ses sınırının çevre mevzuatına göre 100 desibeli aşmaması gerekirken, paletli iş makinalarının alanda sabahtan akşama kadar çalışıyor. Pazar günü bile evlerinde istirahat edemediklerini söyleyen çevre sakinlerinden Ayşe Aytav, "Konuyu şikayet ettik. Umarım bu sorunlar bir an önce hallolur. Yapılan yıkım işlerinde çevre ve halk sağlığı göz ardı edildi.

Bir bina yıkılırken tozun dağılmaması için tazyikli su tutulması gerektiğini söyleyen Osman Aytav, "Buradaki bina yıkılırken tazyikli su kullanılmadı. 10 yaşının üzerindeki binalarda asbest salınımı oluyor. Bu da halk sağlığını tehdit ediyor. Bu konularda biraz daha dikkatli olunmalı. Bizim gibi birkaç vatandaş daha bu konuyu şikayet etti" dedi.