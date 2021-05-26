Türk doktorlarından dünyada bir ilk! Kalp zarından nefes borusuna yama





Göğüs Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, dünyada örneği olmayan bir yöntemle kendi kalp zarından alınan parçayla nefes borusuna yama yaptı. Bu şekilde nefes borusu genişletilerek nefes alması sağlandı. Ateş ameliyatın ardından "Her şey nefesle mümkün. Çok şükür bu operasyonla rahat bir nefes aldım" dedi. Prof. Dr. Kutlu ise şunları söyledi: