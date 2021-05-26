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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:57

Ülke ekonomisine 122 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ülke ekonomisine 122 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sorgun Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Mersin'de bu yıl tamamlamayı hedeflediğimiz 4 barajdan biri olan Sorgun Barajı 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek, ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacaktır." dedi.

Ulaşım yolları, vana odası ulaşım yolu, 586 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli ve gövde dolgusunun tamamlandığını ifade eden Yıldız, '2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz barajda, dolu savak beton imalatlarına ve önyüz betonu için hazırlıklara devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 109 metre ve su depolama kapasitesi 53 milyon metreküp olan Mersin Sorgun Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 122 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

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Ülke ekonomisine 122 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor
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