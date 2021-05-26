Un yüklü TIR yokuştan aşağı kayıp gecekonduya girdi

Tır'ın karıştığı kaza dün sabah saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Setaltı Sokak't meydana geldi. Hasan Özmen'in sürücüsü olduğu un yüklü TIR, frenlerinin boşalması nedeniyle geri geri kaymaya başladı. Önce bir direğe, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpan TIR, yol kenarındaki gecekonduya girdi. Kimsenin yaralanmadığı kazada park halindeki araç ile gecekonduda hasar oluştu.



GECEKONDU SAHİBİ UNU BOŞALTMAYA ÇALIŞAN TIR SOFÖRÜNE SALDIRDI



Güvenlik kamera görüntüleri incelendoiğinde TIR'ın kaydığını gören çevre sakinleri yardım etmek için koştuğu ve bu sırada gecekondu sahibinin un boşaltan şahısa tepki göstererek darp etmeye çalıştığı görüldü. gecekonduya çarpan TIR'ın kurtarılması için çalışma yapıldı.