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Giriş Tarihi: 26.5.2021 17:17

Un yüklü TIR yokuştan aşağı kayıp gecekonduya girdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Un yüklü TIR yokuştan aşağı kayıp gecekonduya girdi

mahallesinde  Hasan Özmen idaresindeki un yüklü TIR, freninin boşalması sonucu yokuştan geriye doğru kayıp, önce bir araca ardından da gecekonduya girdi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken gecekonduda hasar meydana geldi.

Tır'ın karıştığı kaza dün sabah saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Setaltı Sokak't meydana geldi. Hasan Özmen'in sürücüsü olduğu un yüklü TIR, frenlerinin boşalması nedeniyle geri geri kaymaya başladı. Önce bir direğe, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpan TIR, yol kenarındaki gecekonduya girdi. Kimsenin yaralanmadığı kazada park halindeki araç ile gecekonduda hasar oluştu.

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Güvenlik kamera görüntüleri incelendoiğinde TIR'ın kaydığını gören çevre sakinleri yardım etmek için koştuğu ve bu sırada gecekondu sahibinin un boşaltan şahısa tepki göstererek darp etmeye çalıştığı görüldü. gecekonduya çarpan TIR'ın kurtarılması için çalışma yapıldı.

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Un yüklü TIR yokuştan aşağı kayıp gecekonduya girdi
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