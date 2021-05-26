Üniversiteli genç kaza kurbanı

Kaza, önceki gün gece saat 01.00 sıralarında Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak'ta meydana geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi olan ve aynı zamanda çiğköfteci dükkanında moto kuryelik yapan 20 yaşındaki Abdullah Barış Çay, 35 APE 503 plakalı motosikletiyle sipariş götürmek için yola çıktı. Barış Çay direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletini kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak durabilen genç çarpmanın etkisiyle motosikletten savrularak yere düştü ve metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Çay'ın hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.